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Древние люди знали, как защититься от вредителей

17.08.2020 21:30
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Древние люди знали, как защититься от вредителей

Исследователи обнаружили остатки камфорного дерева в траве из самой старой подстилки внутри пещеры. Это растение до сих пор используется для отпугивания насекомых в сельских районах Восточной Африки.

фото: Пограничная пещера, расположенная в горах Лебомбо, ЮАР

«Мы видим когнитивные основы для более поздних инноваций, близких к происхождению нашего вида», - сказала Лин Уодли, ведущий автор исследования и почетный профессор археологии Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге. «Мы видим стратегический контроль людей над окружающей средой через преднамеренное создание и использование огня и его продуктов».

Профессор Уодли сказала, что ее поразило, что фрагменты травы могут сохраняться в течение 200 000 лет, но их структура сохранилась настолько хорошо, что ученые могут определить тип травы, использованной в подстилке.

Исследователи определили, что часть пепла, служившего фундаментом под травяным покровом, на самом деле была остатками старой подстилки, которая была намеренно сожжена. Сжигание старых постельных принадлежностей было способом очистить пещеру и уничтожить привлеченных к ней вредителей.

Также были добавлены слои древесной золы, собранные из соседнего камина в пещере, чтобы помочь очистить постель. Доказательства сложенной друг на друга золы из каминов были обнаружены по всей пещере от 38000 до 200000 лет назад.

«Контроль над огнем был важной технологической основой», - говорит Уодли. «Видя использование ясеня и лекарственных растений для отпугивания насекомых, мы понимаем, что у них были некоторые фармакологические знания».

В подстилке ученые обнаружили следы крошечных зерен красной и оранжевой охры, природного пигмента глины, используемого древними людьми. Это предполагало, что они носили его на коже или использовали кровати в качестве рабочих мест, если они делали предметы с охрой.

Эти ранние люди, вероятно, жили в обществах охотников-собирателей, что означает, что эти доисторические предки часто перемещались, но использование огня и пепла для очистки своих лагерей позволило бы им продлить свое пребывание в пещере.

По словам профессора Уодли, после сжигания старых постельных принадлежностей они вносили свежую траву, чтобы создать новые, чистые постели.

«Люди, казалось, понимали опасность для здоровья, которую представляют вредители, и пытались уничтожить или отпугнуть их из своих лагерей», - сказала она. «Это включало планирование, а также технологическую компетентность, знание растений и так далее. В Пограничной пещере в горах Лебомбо мы также нашли древесный уголь из сожженной камфорной древесины и, возможно, лекарственный дым использовался для рассеивания летающих насекомых».

Последняя из старейших травяных постелей, найденных в пещере, не была сожжена, а это означает, что в конечном итоге это место было заброшено. Но есть свидетельства того, что пещера использовалась как временное убежище для людей на протяжении 230 000 лет, пишет US CNN.

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