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Ученые подтвердили появление туберкулеза в эпоху неолита

17.08.2020 20:59
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Ученые подтвердили появление туберкулеза в эпоху неолита

Епископ Педер Винструп из Лунда, Швеция, скончался зимой 1679 года в возрасте 74 лет и был похоронен в склепе Лундского собора. Три века спустя его удивительно хорошо сохранившиеся останки позволяют понять происхождение туберкулеза.

В недавней работе исследователи из Института науки истории человека им. Макса Планка, Лундского университета и Шведского историко-естественного музея представили анализ генома древней Mycobacterium tuberculosis самого высокого качества на сегодняшний день, предполагая, что патоген намного моложе, чем ранее считали.

Когда антрополог Кэролайн Арчини и ее коллеги из Шведского историко-природоохранного музея обнаружили небольшие кальцификаты в очень хорошо сохранившихся легких епископа Педера Винструпа, они поняли, что необходимы дополнительные исследования.

«Мы подозревали, что это остатки перенесенной в прошлом инфекции легких, - говорит Арчини, - и туберкулез был первым в нашем списке кандидатов. Анализ ДНК был лучшим способом доказать это».

Предполагается, что до четверти населения мира подверглось воздействию бактерий комплекса Mycobacterium tuberculosis, вызывающих туберкулез. Епископ Винструп был одним из многих, кто заболел во время начала так называемой пандемии туберкулеза «Белая чума», разорившей постсредневековую Европу. Сегодня туберкулез является одним из самых распространенных заболеваний, на который приходится самая высокая в мире смертность от бактериальной инфекции.

Глобальное распространение туберкулеза привело к преобладающему предположению о том, что патоген развился на ранних этапах истории человечества и достиг своего глобального распространения благодаря характерным для человека миграциям из Африки десятки тысяч лет назад, но недавняя работа над древними геномами туберкулеза вызвала споры, когда начались эти отношения хозяин-патоген.

В 2014 году группа ученых из Тюбингенского университета и Университета штата Аризона реконструировала три древних генома туберкулеза из доконтактной Южной Америки - не только древние штаммы были неожиданно связаны с теми, которые циркулируют в современных тюленях, но и были сильно сходны с человеческими штаммами. Это свидетельствует о том, что туберкулез возник в течение последних 6000 лет.

«Открытие кальцификации легких Епископа дало нам возможность вернуться к вопросу о возникновении туберкулеза с данными, полученными от древнего европейца», - комментирует Кирстен Бос, руководитель группы молекулярной палеопатологии в Институте истории человечества Макса Планка (MPI-SHH), которая была одним из руководителей исследования.

Это последнее открытие в повествовании о том, когда бактерии комплекса Mycobacterium tuberculosis стали высоко заразными для человека, вызывает дополнительные вопросы о контексте его возникновения, поскольку, похоже, он совпал с ростом пасторальности и оседлого образа жизни, пишет SHH MPG.

«Переход к неолиту, по-видимому, сыграл важную роль в появлении ряда патогенов человека», - комментирует Дениз Кюнерт, руководитель группы по исследованию передачи заболеваний в MPI-SHH, которая была одним из руководителей исследования. «В отношении туберкулеза, в частности, более убедительные доказательства могут быть получены только из более старого генома, хотя эти более глубокие периоды времени вряд ли обеспечат сохранение в масштабах того, что мы видели для епископа Винструпа».

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