N-TV раскрыл стратегию США против "Северного потока-2"

Немецкий телеканал N-TV отмечает, что, несмотря на жесткое давление со стороны Вашингтона, ни Германия, ни Европа в целом пока не смогли дать решительного ответа на действия американского правительства.

Соединенные Штаты Америки используют против энергетического проекта "Северный поток - 2" почти ту же стратегию, что и в отношении ядерной программы Ирана, сообщает немецкий телеканал N-TV. Поясняется, что Вашингтон пригрозил штрафными санкциями всем компаниям и физическим лицам, которые нарушают режим ограничительных мер против Тегерана. По мнению ТК, подобная тактика оказалась довольно эффективной, так как крупные бизнесмены не могут отказаться от американского рынка. N-TV отмечает, что Белый дом может пойти по такому же сценарию в отношении второй ветки газопровода. Однако в этом случае стратегия США выходит на новый уровень, поскольку Вашингтон собирается штрафовать европейские компании за ведение бизнеса на территории Европы, что означает прямое вмешательство в энергетический рынок Евросоюза, пишет RT.

Ранее "Капитал страны" писал, что более 20 стран, входящих в Европейский Союз, высказались против американских санкций в отношении трубопровода "Северный поток - 2".