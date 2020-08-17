Александр Лукашенко допустил проведение новых выборов президента

В Белоруссии началась работа над третьим вариантом обновленной Конституции.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что новые выборы главы государства могут пройти в республике, однако только после принятия обновленной Конституции. Об этом он рассказал во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), пишет РИА Новости.

Напомним, что в Белоруссии началась работа над третьим вариантом нового главного закона страны. По словам Лукашенко, после одобрения Конституции он готов поделиться президентскими полномочиями, но не под давлением со стороны оппозиции.

Ранее на этой же встрече с рабочими МЗКТ белорусский лидер говорил о том, что не допустит проведения в республике новых выборов главы государства.