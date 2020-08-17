Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банк в среднем опустил максимальные ставки по рублевым вкладам на 0,23-0,3 п. п.

На официальном сайте Сбербанка сказано, что кредитная организация понизила ставки по вкладам в рублях. Теперь вклад "Сохраняй" доступен по максимальной ставке в 3,5%, а с учетом капитализации - 3,56%. Отмечается, что на такие условия могут рассчитывать россияне, которые единовременно положат на вклад не менее 400 тыс. руб. сроком на 1-2 года. По рублевому вкладу "Пополняй" максимальная ставка составляет 3,09%, а по вкладу в рублях "Управляй" - 2,56%.

Кроме того Сбербанк представил новый сезонный вид рублевого вклада - "Встречай осень", по которому ставка может достигать 4% при условии внесения не менее 50 тыс. рублей на срок 1-2 года. Уточняется, что такой вклад можно открыть до 30 сентября, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в скором времени россияне смогут пополнять банковские карты в кассах магазинов.