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Россияне смогут пораньше уходить с работы в день своего рождения

17.08.2020 16:10
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Россияне смогут пораньше уходить с работы в день своего рождения

Сотрудники могут уходить с работы пораньше в день рождения, если в правилах внутреннего распорядка компании закреплено положение о сокращенном дне в праздник.

Верховный суд Российской Федерации разрешил гражданам страны в день своего рождения уходить с работы раньше окончания трудового дня. Однако таким послаблением россияне смогут воспользоваться только при одном условии: в организации должна существовать подобная традиция.

К этому решению пришел Верховный суд после рассмотрения кассационной жалобы экс-сотрудницы волгоградской аптечной сети "Волгофарм". По ее словам, в компании именинников всегда отпускали раньше с работы, поэтому в свой день рождения она воспользовалась данным послаблением, предварительно поставив в известность непосредственного руководителя. Через месяц работодатель провел проверку и уволил женщину за прогул, поскольку положение о сокращенном рабочем дне в праздник не было закреплено в правилах внутреннего распорядка компании.

Отмечается, что сначала суды приняли сторону сотрудницы, однако позднее ее увольнение признали законным. Тогда женщина обратилась в Верховный суд России и коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр, пишет "Прайм".

Ранее Минтруда РФ сообщило, что в текущем году 31 декабря невозможно сделать выходным днем.

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