Правительство Белоруссии после избрания президента сложило полномочия

Александр Лукашенко отметил, что новое белорусское правительство в основном сформировано.

Белорусское агентство БЕЛТА сообщило, что правительство страны сложило полномочия перед вновь избранным лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Такая мера предусмотрена постановлением Совета Министров республики от 15 августа. Уточняется, что соответствующий документ вступает в силу со дня его принятия.

Ранее стало известно, что Лукашенко два дня назад подписал указ о полномочиях правительства страны, согласно которому действующие члены кабмина будут выполнять свои обязанности до формирования нового состава. По словам главы республики, нынешний состав Совета Министров готов и дальше работать, однако он допустил, что могут возникнуть некоторые "нюансы". Также белорусский лидер добавил, что правительство в основном сформировано, пишет РИА Новости.

Напомним, что во время визита на Минский завод колесных тягачей Лукашенко заявил, что не допустит проведения в Белоруссии новых выборов главы государства.