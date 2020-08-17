Лукашенко: повторных выборов в Белоруссии не будет

Проведение новых выборов белорусского главы приведут к гибели государства.

В ходе своего визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о возможности организации новых выборов главы страны. Он особо подчеркнул, что он ничего не будет делать под давлением. Особенно, он не допустит проведения в стране новых выборов президента Белоруссии. По его словам, новые выборы в стране приведут к гибели Белоруссии, как государства, пишет RT.

Как ранее писал Капитал страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил помощи у президента России Владимира Путина. Россия пообещала оказать белорусской стороне помощь по линии ОДКБ и Союзного государства.