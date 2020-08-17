Минтруд: в этом году 31 декабря нельзя сделать выходным

В следующем году ведомство рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным днем.

Минтруд ответил главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову, который предложил сделать 31 декабря выходным днем, перенеся его на один из предшествующих календарных дней. По словам представителей ведомства, такой перенос в этом году не будет соответствовать Трудовому кодексу. Тем не менее, в следующем году данное предложение будет рассмотрено и учтено при составлении производственного календаря 2021 года, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России предложили предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября.