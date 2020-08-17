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Россия может ужесточить меры по борьбе с ввозом санкционной продукции

17.08.2020 11:46
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Россия может ужесточить меры по борьбе с ввозом санкционной продукции

Одной из мер может стать лишение незаконных перевозчиков автотранспорта.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал об участившихся случаях ввоза в Россию запрещенной продукции, причем, по его словам, контрабандисты стали действовать "более изощренно". В этой связи Данкверт предложил ввести более жесткие меры по борьбе с ввозом санкционной продукции в России. Жесткие санкции должны включать не только отбор всей "санкционки" и увеличение запрета на ввоз до 5 лет, но и лишение незаконных перевозчиков автотранспорта, на котором незаконная продукция ввозится в Россию, пишет РИА Новости.

Справка

В августе 2014 года Россия ввела продовольственное эмбарго на ввоз в страну некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под действие запрета попали страны, принявшие антироссийские санкции, такие, как, например, США, страны-члены ЕС, Канада, Австралия и Норвегия. В Россию запрещено ввозить мясо, колбасу, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, молочную продукцию. Продовольственное эмбарго действует до конца 2020 года.

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