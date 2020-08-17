За сутки в России зафиксировано 4892 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее число инфицированных в России достигло 927745 человек.

За минувшие сутки медицинские работники России обнаружили 4892 новых случая инфицирования COVID19. Из них, согласно данным штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, 690 случаев отмечено в Москве, 153 новых случая заражения обнаружено в Подмосковье, а 159 случаев - в Санкт-Петербурге.

Всего в нашей стране отмечено 927745 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровел 736101 человек, скончалось 15740.

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число инфицированных коронавирусом в мире достигло 21 858 824 человек, выздоровело 14 757 056, скончался 779 381 человек.