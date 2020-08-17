Российских медиков начнут прививать от коронавируса

Вакцинация медицинских работников России от коронавируса начнется параллельно с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, медицинских работников будут прививать от коронавируса параллельно с пострегистрационными тестами вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Вакцинация будет проходить добровольно, а испытания, по словам руководителя Центра Александра Гинцбурга, пройдут в Московском регионе, пишет РБК. При этом Гинцбург отметил, что испытания препарата начнутся спустя 7-10 дней после того, как Минздрав утвердит протокол проведения тестирования.

Ранее Минздрав России сообщал о том, что в стране начали производить новую вакцину от коронавируса "Спутник V".