Родители первоклассников могут получить выходной 1 сентября

Инициатива с просьбой о предоставлении родителям первоклассников выходного дня направлена вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной день 1 сентября. Свое предложение она направила в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой. Просьбу Маркс подкрепила данными опроса, согласно которым 56% родителей первоклассников планируют присутствовать на торжественной линейке по случаю начала учебного года и проводить ребенка на первый урок. При этом 83% опрошенных заявили, что в этот день вынуждены брать отпуск за свой счет, а порядка 25% участников по договоренности с работодателем планируют начать рабочий день 1 сентября на несколько часов позже, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом учебном году, который начнется 1 сентября, не будет проводиться традиционных торжественных линеек и других массовых мероприятий.