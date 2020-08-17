"Вектор" перешел к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

У тех, кому введена новая вакцина нет никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения препарата или повышения температуры.

Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о том, как проходят испытания вакцины, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологий "Вектор". По ее словам в Центре началась вторая фаза испытаний разработанного препарата - клинические испытания на людях. Попова заявила, что все участники эксперимента чувствуют себя хорошо, а у тех, кому уже была введена вакцина нет никаких проявлений, включая температуру и покраснения в местах укола, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, массовое прививание россиян против новой коронавирусной инфекции стартует примерно через месяц.