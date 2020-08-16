Массовая вакцинация от COVID-19 в РФ может начаться через месяц

В пострегистрационном исследовании примут участие несколько десятков тысяч человек. Оно продлится от 4 до 6 месяцев.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что массовое прививание россиян против новой коронавирусной инфекции стартует примерно через месяц, так как большая часть разработанного препарата уйдет на пострегистрационное тестирование. По его словам, после проведения данного исследования оставшаяся вакцина для профилактики COVID-19 пойдет населению, возможна "задержка две-три недели, может быть, месяц", пишет РИА Новости.

Напомним, что 11 августа в Российской Федерации был зарегистрирован первый в мире препарат против коронавируса, получивший название "Спутник V".