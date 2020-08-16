Ученые назвали новую версию появления COVID-19

Исследователи считают, что коронавирус мог адаптироваться для проникновения в человеческий организм еще в 2012 году.

Британское издание The Sun, ссылаясь на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон, сообщило, что новая коронавирусная инфекция могла возникнуть еще в 2012 году в китайской провинции Юньнань. По словам исследователей, восемь лет назад шахтеры очищали шахту Модзян от фекалий летучих мышей. Позднее горняки попали в больницу, причем у них наблюдались симптомы, схожие с COVID-19, а именно сухой кашель, высокая температура и боли в конечностях. Отмечается, что китайские врачи давали пациентам антибиотики, некоторых шахтеров подключали к ИВЛ, однако трое из них скончались от атипичной пневмонии, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что на 16 августа 2020 года в России общее количество инфицированных COVID-19 достигло 922853 человек.