NBC: Трамп планирует встретиться с Путиным до выборов в США

По информации канала NBC News, в администрации США допускают подписание Дональдом Трампом и Владимиром Путиным соглашения, касающегося продления переговоров по ДСНВ.

Американский лидер Дональд Трамп рассказал своим помощникам, что планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на ТК NBC News.

По информации источников телеканала, Трамп хочет провести саммит с Путиным до ноябрьских выборов президента США. Уточняется, что встреча лидеров может состояться в Нью-Йорке. Кроме того согласно одной из версий американской стороны, во время встречи президенты двух стран могут подписать соглашение о дальнейших переговорах по продлению ДСНВ. Как отмечают собеседники NBC News, такой шаг положительно бы сказался на имидже Трампа в преддверии американских президентских выборов.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что согласно прогнозам профессора истории университета в Вашингтоне Аллана Лихтмана, новым лидером США станет кандидат от демократической партии Джозеф Байден.