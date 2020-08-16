Путин и Лукашенко вновь провели переговоры по телефону

Лидеры России и Белоруссии надеются, что сложившаяся ситуация в республике в скором времени разрешится.

Российский глава Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили сложившуюся после выборов президента ситуацию в Белоруссии "с учетом оказываемого на республику давления извне", сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля. Уточняется, что во время беседы Владимир Путин выразил готовность оказать помощь Александру Лукашенко в разрешении возникших трудностей на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет РИА Новости.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Согласно окончательным данным ЦИК страны, в них победу одержал действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. После голосования на территории республики начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых было задержано несколько тысяч человек, пострадали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии и демонстранты.