В РФ за сутки обнаружили 4969 новых случаев COVID-19

На сегодняшний день в России общее число заразившихся достигло 922853 человек.

За минувшие 24 часа российские медики обнаружили 4969 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией COVID-19. Отмечается, что наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (688), Санкт-Петербурге (163), Московской области (154), Свердловской области (150), Ростовской области (129), Ставропольском крае (129) и в Нижегородской области (123).

В штабе добавили, что с начала пандемии в Российской Федерации число случаев заболевания коронавирусом достигло 922853 человек. Из них 732968 пациентов вылечились, 15685 инфицированных скончались от вируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что школы могут стать новым очагом вспышки COVID-19.