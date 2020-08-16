Государство будет контролировать поставки российской вакцины от COVID-19
Помимо препарата от коронавируса в перечень добавили еще 6 лекарств: барицитиниб, дексаметазон, канакинумаб, левилимаб, олокизумаб и тофацитиниб.
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении препарата против коронавируса нового типа в перечень лекарственных средств, распределение которых контролируется государством. Об этом говорится на официальном портале кабмина. Отмечается, что данная мера позволит регулировать поставки вакцины от COVID-19 в регионы страны, а также поможет не допустить дефицита.
Напомним, что 11 августа лидер РФ Владимир Путин объявил о регистрации первого в мире российского препарата для профилактики коронавируса.
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Вакцина сырая и почти поголовная вакцинация в России будет выглядеть, как испытание оружия массового поражения на населении! Здесь еще нужно обратить внимание людей, что в инструкции к применению вакцины (Новости Израиля https://news.israelinfo.co.il/health/88640?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com ) сказано, что она может храниться при температуре не выше - 18 градусов, перед применением должна быть полностью разморожена и ,ВНИМАНИЕ, в размороженном состоянии может находиться не более 30 минут, повторному замораживанию не подлежит. Здесь возникает закономерный вопрос, можно ли соблюсти все эти условия при массовой вакцинации населения? Кроме того, что тоже очень важно и напрямую вытекает из игнорирования требований к проведению третьего этапа испытаний вакцины - вакцинирование можно проводить в кабинетах расположенных в непосредственной близости от реанимационного отделения, а пациент должен находиться под присмотром в кабинете 30 минут (возможен анафилактический шок). Президент обязан это знать и все равно дает команду провести массовую вакцинацию! Как это понять? Выводы делайте сами!