Государство будет контролировать поставки российской вакцины от COVID-19

Помимо препарата от коронавируса в перечень добавили еще 6 лекарств: барицитиниб, дексаметазон, канакинумаб, левилимаб, олокизумаб и тофацитиниб.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении препарата против коронавируса нового типа в перечень лекарственных средств, распределение которых контролируется государством. Об этом говорится на официальном портале кабмина. Отмечается, что данная мера позволит регулировать поставки вакцины от COVID-19 в регионы страны, а также поможет не допустить дефицита.

Напомним, что 11 августа лидер РФ Владимир Путин объявил о регистрации первого в мире российского препарата для профилактики коронавируса.