Граждане РФ смогут пополнять карты на кассах магазинов

Пилотный проект планируется запустить в ближайшие месяцы.

В Центральном банке России сообщили, что у российских граждан в скором времени появится возможность пополнять банковские карты или снимать с них наличные деньги в кассах магазинов. По данным издания "Известия", в ближайшие месяцы соответствующий пилотный проект планирует запустить Промсвязьбанк. Кроме того возможность запуска системы по внесению наличных на кассах магазинов рассматривают такие кредитные организации, как Ак Барс Банк, "Дом.РФ" и крымский РНКБ. Также обсуждение введения данного проекта ведет платежная система Visa.

Ожидается, что для зачисления денежных средств на банковскую карту в кассе россиянину придется совершить покупку в магазине. В ЦБ РФ считают, что этот сервис будет востребован в отдаленных и малонаселенных районах страны, где сложно найти банкоматы.

Ранее "Капитал страны" писал, что Сбербанк опроверг сообщения о введении платы за уведомления о переводах от физлиц.