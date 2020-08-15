Лукашенко: Россия окажет всестороннюю помощь Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко договорился с президентом России Владимиром Путиным об оказании стране помощи в ситуации с протестами по линии ОДКБ и Союзного государства.

Во время совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, президент страны Александр Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Белорусский лидер заявил, что Владимир Путин осведомлен о происходящих в стране протестах и пообещал оказать всю необходимую для защиты Белоруссии помощь по линии ОДКБ и договора о Союзном государстве. Помощь по обеспечению безопасности республики будет оказана при первом же запросе белорусской стороны, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зарубежные организаторы планируют устроить в стране "цветную революцию" и собирался обсудить сложившуюся ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны: "Лукашенко попросил у Путина помощи. Кремль опасается, что он не устоит".