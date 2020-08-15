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Эксперт допустил повторение в России кризиса 1998 года

15.08.2020 20:17
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Эксперт допустил повторение в России кризиса 1998 года

Повторению кризиса будет способствовать политика Минфина.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев считает, что в России может повториться кризис 1998 года. Этому будет способствовать политический курс, выбранный Минфином. Так, Министерство финансов России предпочитает покрывать дефицит федерального бюджета не из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а используя резервы Правительства и новые государственные займы, что уже привело к тому, что чистый долг России превысил ликвидные резервы и по состоянию на 1 июля составил 1,55 трлн рублей, пишут Ведомости.

Николаев отметил, что усугубить ситуация могут такие факторы, как возникновение второй волны коронавируса, снижение цен на нефть и снижение экономической активности. При этом эксперт выразил свое удивление по поводу отказа от использования ФНБ, ведь он формировался специально на "черный день", который, по мнению профессора уже наступил.

Ранее Капитал страны сообщал, что согласно данным Минфина, дефицит российского бюджета увеличился до 699 млрд руб.

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