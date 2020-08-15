Российские пользователи ответили недовольным выпуском монеты японцам

Граждане Японии высказали недовольство по поводу выпуска Россией монеты с изображением стелы воинам - освободителям Курил.

Японская газета Hokkaido Shimbun опубликовала материал о выпуске Банком России пятирублевой монеты, на которой изображена стела воинам, принимавшим участие в освобождении Курил. Читатели издания сочли подобные действия российской стороны оскорбительными для Токио, отметив, что данный инцидент является испытанием терпения японцев.

В Сети ответили недовольным комментаторам. Так, российские пользователи предлагали драться с помощью денег, выпуская новые монеты при желании "сделать гадость", заявляли о невозможности японцев повлиять на территориальный вопрос выражением своего недовольства и интересовались, почему граждан Японии не возмущает размещение в их стране военных баз США, страны, которая сбросила ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, пишет РИА Новости.