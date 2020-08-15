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Раскрыты подробности санкций ЕС в отношении Белоруссии

15.08.2020 17:56
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Раскрыты подробности санкций ЕС в отношении Белоруссии

Санкционные ограничения будут введены в отношении конкретных лиц.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскрыл подробности санкций, которые будут введены в отношении Белоруссии из-за жесткого подавления протестов. Так, во время пресс-конференции после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Варшаве, Чапутович заявил, что санкции будут исключительно персональными. Политик отметил, что во время заседания глав МИД ЕС было принято решение исключить ситуацию, при которой санкции могут нанести вред простым белорусам, поэтому под санкционные ограничения попадут конкретные личности, входящие в аппарат руководства страны, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что протесты в Белоруссии начались после того, как были объявлены предварительные результаты голосования на выборах президента страны, которые показали, что Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей.

Как ранее сообщал Капитал страны, белорусский лидер считает, что протесты организованы из-за рубежа и собирается обсудить сложившееся положение в стране с президентом России Владимиром Путиным.

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Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию в стране
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