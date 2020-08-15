В МИД дали оценку отказу СБ ООН принять резолюцию США по Ирану

Ситуация свидетельствует о победе международного права.

В МИД России прокомментировали отказ Совета безопасности ООН поддержать резолюцию Соединенных Штатов о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. В ведомстве считают, что отказ членов СБ ООН поддержать документ свидетельствует о существовании международного права. При этом в МИД России призывают в срочном порядке организовать саммит Совбеза ООН для принятия решений по проблемам в зоне Персидского залива. Также российская сторона настаивает на обязательном присутствии на саммите Ирана и ФРГ, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что СБ ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Сами США, а также Доминикана, проголосовали за принятие резолюции, Россия и Китай высказались против документа, оставшиеся 11 членов СБ воздержались.