В России зафиксирован 5061 новый случай инфицирования коронавирусом
Общее количество зараженных COVID-19 в России достигло 917884 человек.
За прошедшие сутки медики выявили 5061 новый случай инфицирования коронавирусом в России. Из них в столице обнаружено 695 инфицированных, в Подмосковье медики зафиксировали 153 случая заражения за сутки, а в Санкт-Петербурге - 162.
Всего в России отмечено 917884 случая заражения коронавирусом, выздоровело 729411 человек, скончалось 15617.
Как ранее сообщал Капитал страны, в России началось производство новой вакцины от коронавируса. Заявки на приобретение российского препарата поступили из более чем 20 стран.
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