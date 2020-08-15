В России зафиксирован 5061 новый случай инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных COVID-19 в России достигло 917884 человек.

За прошедшие сутки медики выявили 5061 новый случай инфицирования коронавирусом в России. Из них в столице обнаружено 695 инфицированных, в Подмосковье медики зафиксировали 153 случая заражения за сутки, а в Санкт-Петербурге - 162.

Всего в России отмечено 917884 случая заражения коронавирусом, выздоровело 729411 человек, скончалось 15617.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России началось производство новой вакцины от коронавируса. Заявки на приобретение российского препарата поступили из более чем 20 стран.