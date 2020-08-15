Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию в стране

В Белоруссии пытаются устроить "цветную революцию".

Во время совещания в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внешнее вмешательство в суверенные дела Белоруссии проходит по сценарию "цветных революций". В этой связи Лукашенко намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы обеспечить защиту "всего нашего пространства, Союзного государства", пишет ТАСС. По его словам, если иностранным организаторам удастся провести в Белоруссии "цветную революцию", то ее волна покатится в Россию.

"Поэтому за нас так уцепились", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Как ранее сообщал Капитал страны, задержанные в Белоруссии россияне переданы российской стороне. Передачу 32 боевиков ЧВК «Вагнера» осуществил старший сын Александра Лукашенко и "сменщик" отца Виктор Лукашенко.