В России началось производство вакцины от COVID-19

Заявки на приобретение российской вакцины поступили более чем из 20 стран.

Минздрав России сообщил о том, что в России началось производство новой вакцины от коронавируса. Препарат, под названием "Спутник V", разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Новая вакцина будет вводиться внутримышечно, два раза с интервалом в три недели. По данным разработчиков, двукратное введение препарата позволит создать иммунитет на два года, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил о создании в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. По данным Российского фонда прямых инвестиций, заявки на приобретение вакцины в количестве миллиарда доз поступили более чем из 20 стран. Тем не менее в настоящий момент Россия в состоянии производить порядка 500 млн. доз препарата в год.