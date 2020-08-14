Умерла певица Валентина Легкоступова

Заслуженной артистке России было 54 года.

В Москве скончалась заслуженная артистка России, певица Валентина Легкоступова. О ее смерти в своем Instagram сообщила дочь артистки Анетта Бриль. Из опубликованной в СМИ информации известно, что 11 августа певицу госпитализировали с тяжелой травмой головы, а в больнице Валентина Легкоступова впала в кому, из которой врачам не удалось ее вывести. Правоохранительные органы в качестве основной версии трагедии рассматривают падение в ванной, пишет РИА Новости.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. Россияне помнят ее по популярным в 90-х годах хитами "Ягодка-малина", "На теплоходе музыка играет" и многим другим.