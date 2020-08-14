Лукашенко: ситуация с протестами в Белоруссии не катастрофическая

Организаторами беспорядков в стране являются "люди из-за границы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с протестными митингами в стране не является катастрофической, хотя проблем и хватает. Такое заявление белорусский лидер сделал во время совещания с членами Совета безопасности Белоруссии, в ходе которого обсуждалась ситуация в республике. При этом Лукашенко в очередной раз отметил, что организаторами беспорядков в стране являются "люди из-за границы", а в первых рядах митингующих стоят люди с "приличным криминальным прошлым", пишет Sputnik Беларусь.

Как ранее сообщал Капитал страны, к протестным акциям присоединились белорусские заводы.