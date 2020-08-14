Сбербанк опроверг введение платы за уведомления о переводах

Технические СМС, не содержащие баланса счете, а также сообщения с одноразовыми паролями являются бесплатными.

В Telegram-канале Сбербанка появилось опровержение сообщений о том, что банк ввел плату за уведомления о переводах от физических лиц. Так, согласно опубликованной информации, клиенты банка продолжат бесплатно получать технические СМС сообщения, в которых не содержится информация о балансе счета. Также бесплатными останутся сообщения с одноразовыми паролями. При этом в сообщении указано, что банк не планирует вводить новые тарифы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и push уведомлений о том, что на карту поступили денежные средства. Для их получения клиентам предлагалось подключить платную услугу, стоимость которой составляет 60 рублей в месяц для стандартных карт.