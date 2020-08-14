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Стали известны доходы Владимира Путина за 2019 год

14.08.2020 19:05
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Стали известны доходы Владимира Путина за 2019 год

В среднем месячный доход главы РФ составил примерно 810 тыс. рублей.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году заработал около 9,7 млн рублей. Уточняется, что два года назад его доходы составили примерно 8,6 млн рублей. Декларация главы государства о доходах, расходах и имуществе обнародована 14 августа на портале Кремля.

Кроме того Владимир Путин владеет квартирой площадью 77 кв. м и гаражом площадью 18 кв. м, а в пользовании имеется еще одна квартира в 153,7 кв. м с машино-местом 18 кв. м. Также в собственности у российского лидера есть два раритетных автомобиля "ГАЗ М21", внедорожник "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что информация о встрече главы России Владимира Путина и белорусского коллеги Александра Лукашенко не соответствует действительности.

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