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ВОЗ: школы могут стать новыми очагами COVID-19

14.08.2020 17:42
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ВОЗ: школы могут стать новыми очагами COVID-19

Больше половины жителей планеты по-прежнему уязвимы для коронавируса нового типа.

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что образовательные учреждения могут стать новым очагом распространения инфекции COVID-19. Он пояснил, что во многих школах нет возможности соблюдать элементарную гигиену рук. По его словам, в прошлом году, согласно данным организации, у 43% образовательных учреждений во всем мире не было даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

Также Райан напомнил о необходимости соблюдать элементарные меры защиты от инфекции, поскольку больше половины жителей планеты по-прежнему уязвимы для коронавируса нового типа, пишет "Российская газета".

Ранее сообщалось, что из-за пандемии COVID-19 российским школам запрещено проводить массовые мероприятия до начала 2021 года.

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