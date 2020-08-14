Школы России не будут проводить массовые мероприятия до 2021 года

В новом учебном году занятия в школах России начнутся 1 сентября в очном формате.

В школах России до начала следующего года запрещено проводить массовые мероприятия из-за угрозы распространения COVID-19, рассказал российский министр просвещения Сергей Кравцов в интервью каналу "Россия 24". По его словам, будут вводиться "определенные корректировки", которые никак не повлияют на образовательный процесс. Также Кравцов подчеркнул, что в новом учебном году занятия в школах РФ начнутся 1 сентября в очном формате. Министр добавил, что во всех образовательных учреждениях страны будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила: прохождение термометрии, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений, пишет РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новом учебном году в школах столицы не будут проводиться традиционные праздничные линейки, а также другие массовые мероприятия.