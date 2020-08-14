Более 20 стран ЕС высказались против санкций США по "Северному потоку-2"

Как пишет издание Die Welt, пока неизвестно, какие именно государства выступили против давления США в отношении газопровода.

24 страны, входящие в Европейский Союз, направили ноту протеста в Государственный департамент США из-за американских санкций в отношении энергетического проекта "Северный поток - 2". Уточняется, что только 3 государства ЕС не выступили против давления Вашингтона. Об этом передает издание РБК со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

Представители Евросоюза в ходе видеоконференции, которая состоялась 12 августа, выразили мнение, что американские экстерриториальные ограничительные меры, препятствующие завершению строительства газопровода, нарушают международное право. Кроме того они добавили, что европейская политика будет определяться в ЕС. В Евросоюзе подчеркнули, что "третьи страны" не должны использовать штрафные санкции в отношении европейских компаний, которые занимаются честным бизнесом.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что вторая ветка газопровода будет завершена в ближайшее время.