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ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты президентских выборов

14.08.2020 15:00
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ЦИК Белоруссии огласил окончательные результаты президентских выборов

Действующего главу Александра Лукашенко поддержали 80,10% граждан.

В пятницу, 14 августа, на сайте ЦИК Белоруссии появилась информация о том, что нынешний белорусский президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства, которые прошли 9 августа. По данным комиссии, действующего лидера республики поддержали 80,10% избирателей. За его основного конкурента домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% граждан, пишет ТАСС.

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошел основной день выборов главы государства. Отмечается, что окончательные результаты голосования почти не отличаются от предварительных данных, которые ЦИК республики опубликовал на следующий день после выборов.

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