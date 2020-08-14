Россияне смогут проводить изоляцию при коронавирусе в отелях Турции

В случае выявления коронавирусной инфекции у российских туристов, они смогут находиться на изоляции в отелях Турции, при условии отсутствия необходимости в госпитализации.

На сайте посольства России в Турции опубликованы новые правила размещения россиян в отелях Турции при обнаружении у них коронавирусной инфекции. Так, согласно документу, в случае выявления у российских туристов повышенной температуры им будет бесплатно сделан тест на коронавирус и в случае положительной реакции россиян направят в госпиталь, где врач примет решение о необходимости госпитализации. Если госпитализация не нужна, россияне отправятся в забронированный для отдыха отель, который обязан предоставить им все необходимые условия для изоляции. При этом инфицированные и сопровождающие лица обязаны подписать обязательство находиться в изоляционном номере и не выходить за его пределы.

В том случае, если срок необходимой изоляции будет превышать срок пребывания в отеле, то оплату дополнительных дней, но не более 15, берет на себя отель. Это произойдет только в том случае, если отель принимает участие в программе страхования, специально разработанной для гостиниц, и имеет сертификат здорового туризма, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что авиаперевозчики изменили правила для полетов в Турцию, которые касаются провоза ручной клади и организации питания на борту.