В России предлагают лишать прав автомобильных хулиганов

Госдума рассматривает соответствующий законопроект.

Глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов прокомментировал информацию о том, что в Госдуме России готовят документ, согласно которому за систематические хулиганские действия с использованием транспортного средства будут увеличены штрафы и даже введено лишение водительских прав. По его словам, такая мера является преждевременной. По его словам, в настоящее время неясно, как именно "будет работать" лишение прав за хулиганство. Также, Солдунов отметил, что мера по начислению штрафов вполне достаточна, а в случае их неуплаты существует возможность влияния на должника, например, запрет выезда за границу, пишет РИА Новости.

Ранее Капитал страны сообщал о том, что этой осенью российских автомобилистов ожидает семь важных изменений.