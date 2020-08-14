Врачи не доверяют новой российской вакцине от коронавируса

Большое сомнение вызывает эффективность нового препарата.

Сервис «Справочник врача» провел собственный опрос медицинских работников, который помог прояснить отношение медиков к новой вакцине от коронавируса, зарегистрированной в России. В опросе принимали участие более 3 тыс. медицинских работников, и 52% из них заявили, что не доверяют российской вакцине и не будут проходить вакцинацию. Причем более 66% из них считают недостаточными данные об эффективности препарата, а у 48% вызывает недоверие слишком быстрое создание вакцины. И только 24,5% респондентов согласны пройти вакцинацию от коронавируса с использованием нового препарата, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что в нашей стране впервые в мире зарегистрирована первая вакцина от коронавирусной инфекции. Причем одна из его дочерей уже сделала себе прививку новым препаратом.