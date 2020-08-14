За сутки в России выявлено 5065 случаев инфицирования коронавирусом

Всего в России зафиксировано 912823 случая заражения COVID-19.

Российские медики выявили 5065 новых случаев инфицирования коронавирусом за минувшие сутки. Из них в Москве обнаружено 688 случаев инфицирования, в Подмосковье - 304 случая, а в Санкт-Петербурге - 319.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 912823 человек, выздоровело 722964, скончалось 15498 пациентов.

Согласно данным, предоставленным Университетом Джона Хопкинса, по состоянию на 14 августа общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 21 млн человек и достигло 21 105 892, выздоровело 13 729 457 человек, скончалось 763833.