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Россияне будут платить за возврат на родину при угрозе жизни

14.08.2020 10:57
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Россияне будут платить за возврат на родину при угрозе жизни

МИД России предлагает сделать платным вывоз на родину граждан России, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом.

Россиян могут обязать компенсировать расходы за возврат на родину в случае попадания за границей в кризисную ситуацию. МИД России опубликовал соответствующий проект постановления Правительства для публичного обсуждения. В ведомстве считают, что в том случае, если находясь за границей россияне попали в сложную ситуацию, связанную с угрозой жизни, они должны адекватно оценивать необходимость своего возврата на родину. Этому будет способствовать возврат государству потраченных на оказание услуги по возврату денежных средств. Гражданин будет должен вернуть указанную сумму в течение 3 месяцев, а в случае невозврата будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств перед государством, пишут Ведомости.

Эксперты уже оценили предложенную МИДом инициативу. Так, в Ассоциации юристов России (АЮР) считают, что необходимо оставить возможность получения бесплатной эвакуации в том случае, если ситуация действительно представляет угрозу для жизни россиян. Тем не менее представители АЮР отмечают, что существует ряд вопросов к документу, например, как будет определяться стоимость возврата россиян на родину или как будет организован порядок эвакуации людей.

Как ранее писал Капитал страны МИД России потребовал от россиян, самостоятельно вернувшихся домой из-за рубежа, но продолжающих получать финансовую помощь от правительства, вернуть «излишне перечисленные» деньги в бюджет.

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