Сбербанк сделал платной рассылку уведомлений о переводе денег на карту

Платные тарифы введены с конца июля - начала августа в зависимости от региона.

Руководство Сбербанка России приняло решение отменить бесплатную рассылку СМС и push уведомлений о том, что на карту поступили денежные средства. Речь идет о поступающих на карты переводах. Теперь для получения уведомлений клиентам держателям банковских карт Сбербанка придется подключить услугу «Уведомления по карте», стоимость которой составит 30 руб. в месяц для базовых карт, включая и социальные продукты, 60 руб. — для стандартных карт, а владельцам премиальных и кредитных карт будет предоставлен нулевой тариф, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы используя биометрические данные клиентов.