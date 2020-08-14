Пушков ответил на слова о введении санкций против России из-за Белоруссии

У России много ненавистников, которые стремятся обвинить нашу страну во всех грехах.

Призыв ввести сакционные ограничения в отношении России из-за ситуации в Белоруссии является абсурдным, однако он показывает, с какой стороны России ждать очередного удара. С таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков прокомментировав слова депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского о необходимости ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии. По словам Пушкова, этот инцидент лишний раз доказывает, что "ненавистники России" обвиняют нашу страну во всем и под любым предлогом, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Европейский союз собирается ввести санкционные ограничения против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тем не менее в Польше считают, что санкции надо вводить в отношении России, так как именно Россия виновата в ситуации, сложившейся в стране.