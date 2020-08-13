Собянин: в Москве не планируется введение ограничений в сентябре

Мэр Москвы опроверг слухи о введении ограничений из-за коронавируса в столице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что начиная с 15 сентября в Москве будут введены ограничения в связи с распространением коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин решительно опроверг все подобные заявления, назвав их слухами. Он особо подчеркнул, что уже не один раз говорил об отсутствии у московских властей планов по возврату ограничительных мер и еще раз уточнил, что все разговоры на данную тему не соответствуют действительности, пишет РИА Новости.

Как стало известно ранее, Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября не будет проводиться традиционных праздничных линеек или других праздничных мероприятий, а все учебные заведения Москвы начнут работать по новым правилам.