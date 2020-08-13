Захарова: прослеживаются попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Внешнее вмешательство в суверенные дела Белоруссии направлены на раскол общества и дистабилизацию ситуации в стране.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в организации беспорядков в Белоруссии не стоит искать "русский след", так как это совершенно безосновательно. Тем не менее, российская сторона видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии, которые направлены, прежде всего, на дистабилизацию ситуации в стране и раскол общества. При этом Захарова отметила, что подобные попытки вмешательства четко отслеживаются и в других странах, и Россия неоднократно видела их применение.

Политик призвала все стороны белорусского конфликта к сдержанности, выразив надежду на то, что ситуация нормализуется в самое ближайшее время, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко захватил Яндекс в Минске.