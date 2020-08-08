Роспотребнадзор оценил сообщения о смертельном вирусе в Китае

Вирус не является новым и на территории России случаев заражения не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре прокомментировали распространенные СМИ сообщения о том, что в Китае зафиксирована вспышка нового смертельного вируса SFTS, который передается клещами и от человека к человеку. В ведомстве объяснили, что речь идет о случаях острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), относящейся к буньявирусам. Заболевание не является новым и известно с 2009 года. Причем на территории России не зафиксировано ни одного случая инфицирования SFTS.

При этом в Роспотребнадзоре заверили, что вирус легко диагностируется, а медики не только проводят систематическую работу по изучению возбудителя SFTS, но и имеют потенциал для противодействия его распространению, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что более 60 человек заразились новым смертельным вирусом SFTS в Китае. При этом 7 человек уже скончались от инфекции.