Выписанные пациенты COVID-19 сообщают об ухудшении слуха

Сто двадцать один взрослый, госпитализированный в больницу Уайтеншоу, входящую в фонд Фонда здравоохранения NHS Манчестерского университета, принял участие в опросе по телефону. 13,2% участников опроса сообщили о проблемах со слухом.

Эти данные подтверждают растущее количество неподтвержденной информации о том, что коронавирус оказывает долгосрочное воздействие на здоровье и на слух.

Профессор Кевин Мунро, профессор аудиологии в Университете Манчестера и NIHR Manchester BRC по теме здоровья слуха сказал:

«Мы уже знаем, что такие вирусы, как корь, эпидемический паротит и менингит, могут вызвать потерю слуха, а коронавирусы могут повредить нервы, которые участвуют в передачи информации из мозга. Предполагается, что COVID-19 может вызывать проблемы со слуховой системой, включая среднее ухо или улитку. Например, слуховая невропатия, нарушение слуха, при котором функционирует улитка».

Тем не менее, исследователи говорят, что необходимы дополнительные исследования, которые помогут определить истинную причину влияния вируса на систему слуха.

Их наблюдение следует за быстрым систематическим обзором коронавируса и аудио-вестибулярной системы командой профессора Мунро в июне. В ходе обзора были выявлены случаи потери слуха и шума в ушах, но было проведено лишь небольшое количество исследований, а качество доказательств было низким, пишет MedicalXpress.

Профессор Мунро добавил:

«Хотя мы достаточно уверены в дифференциации ранее существовавших и недавних изменений слуха и шума в ушах, мы призываем к осторожности. Возможно, что другие факторы, кроме COVID-19, могут влиять на существующую потерю слуха и шум в ушах».

По словам ученых, влиять на слух могут тревожные состояния и стрессы, использование масок для лица, так как они затрудняют разговор, препараты, используемые при лечении коронавируса, а также многие другие факторы.

«Поэтому, необходимо проведение более масштабных исследований для определения краткосрочного и долгосрочного влияния коронавируса на слух и аудиовизуальную систему. Необходимо в срочном порядке предоставить существенные доказательства для лиц, принимающих решения о коронавирусе, поэтому мы должны быть в состоянии действовать быстро», - подводит итоги Мунро.

Исследование опубликовано в Международном журнале аудиологии.