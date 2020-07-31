Президент поручил проработать поправки, не вошедшие в Конституцию

Доклад должен быть представлен президенту не позднее 15 декабря.

Правительство России проработает те поправки, которые не вошли в Конституцию России. Такое поручение дал Правительству лидер России Владимир Путин. Также, в предстоящей работе будет задействована и рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в главный закон страны. Ответственными за проработку поправок президент назначил премьера Михаила Мишустина, со-руководителей рабочей группы сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова, а также специалиста по конституционному праву Талию Хабриеву, которая входила в состав рабочей группы. Отчет о своей работе они представят президенту до 15 декабря, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству и Банку России выработать новые меры по поддержке россиян, лишившихся банковских вкладов.