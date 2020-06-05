Скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер ушел из жизни в возрасте 83 лет после продолжительной болезни.

В одной из больниц Подмосковья скончался актер и режиссер, народный артист России Михаил Кокшенов. О смерти артиста сообщила его вдова Наталья Лепехина. Актеру было 83 года, по информации Telegram-канала 112, он умер после продолжительной и тяжелой болезни.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 картинах. Зрители запомнили и полюбили его работы в таких знаменитых фильмах, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Гараж», «Спортлото-82», а также во многих эпизодах журнала «Ералаш», пишет РБК.

Справка:

Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, а в 1963 году Театральное училище имени Б. В. Щукина. Работал в Академическом театре имени Владимира Маяковского, в Московском театре миниатюр и в Театре-студии киноактера. Снялся более чем в 100 фильмах и выступил режиссером и продюсером еще десятка картин. В 2000 году вышла его книга-мемуары «Апельсинчики, витаминчики…», а в 2002 году Михаил Кокшенов получил звание Народный артист России.